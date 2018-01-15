Сбой работы "Vodafone-Украина". В ЛНР переходят на услуги местного оператора

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики переходят на услуги местного оператора мобильной связи "Лугаком" из-за нарушений работы сотового оператора "Vodafone-Украина".

Об этом сообщил на брифинге директор предприятия "Луганские коммуникации" Вячеслав Солоп.

"Мы предполагали то, что мы можем потерять какой-то сегмент сети или участок сети компании Vodafone, и все время пытались нарастить свои мощности, улучшить программное обеспечение, добавить максимально оборудование, уплотнить каналы, дабы у граждан республики была хорошая и качественная связь. На сегодняшний день мы имеем полную потерю оператора Vodafone, что положило тяжелую нагрузку на "Лугаком", возможно, мы где-то оказались не готовы к такому массовому приходу к нам", — сказал Солоп.

Как сообщил журналистам заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" Эдуард Егоров, активная база абонентов "Лугаком" на данный момент составила более 300 тысяч человек. По его словам, "Лугаком" перед новогодними праздниками ввел для абонентов дополнительную услугу, позволяющую совершать исходящие звонки на ряд международных направлений и на подконтрольную Киеву территорию.

"В канун новогодних праздников компанией "Лугаком" было открыто несколько новых международных направлений – это Казахстан, Южная Осетия, Абхазия и Украина", — уточнил Егоров.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина".