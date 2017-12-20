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    Общество

    "Штурм Минюста". В полицию доставили зачинщиков конфликта

    (обновлено: )66711
    В полиции сообщили, что была получена информацию о том, что в министерство юстиции Украины в Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.
    Участники конфликта в полиции
    Сергей Каплин, facebook

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Конфликт произошел в здании министерства юстиции Украины в Киеве, правоохранители доставили в управление 16 человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

    "В 09.30 правоохранители получили информацию о том, что в министерство юстиции Украины в Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, когда правоохранители прибыли на место, обнаружили в здании Минюста одного из депутатов Верховной рады с "группой поддержки", они наклеили плакат на дверях.

    В управление полиции доставлены 16 человек для дачи объяснений о конфликте, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства конфликта.

    Напомним, сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. 

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