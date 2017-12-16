Националисты во Львове сорвали съезд партии "Успешная страна"

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Активисты организаций "Национальный корпус" и "Правый сектор" во Львове сорвали проведение съезда партии "Успешная страна", лидером которой является бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

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"Предыдущим местом организации шабаша сепаратистов был отель "Джем", но, узнав о прибытии туда националистов, бывшие "регионалы" испугались и не пришли, решив провести свой "съезд" в другом месте. Тем не менее, нам удалось узнать о сборе сепаратистов в кафе "Премьера Львовская" и наведаться к ним. Испуганные приспешники Клименко при встрече с активистами решили просто уйти", — говорится в сообщении Нацкорпуса на странице в Facebook.

Facebook Національний корпус Нацкорпус и "Правый сектор" сорвали съезд партии "Успешная Украина во Львове

По словам националистов, председатель "Успешной Украины" во Львовской области Галина Чайка "вообще не появилась на организованном ею же съезде, поспешно покинув центр города".

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О каких-либо инцидентах или силовых сценариях во время акции Нацкорпуса и "Правого сектора" не сообщается. Отметим, что на фото, обнародованных активстами, присутствуют несовершеннолетние граждане.

Facebook Національний корпус Нацкорпус и "Правый сектор" сорвали съезд партии "Успешная Украина во Львове

Напомним, ранее активисты "Национального корпуса" разгромили игровые автоматы и лотерейные киоски в Киеве.

Также сообщалось о срыве съезда партии "Успешная страна" бойцами батальона "Айдар".