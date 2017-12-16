Националисты во Львове сорвали съезд партии "Успешная страна"

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Активисты организаций "Национальный корпус" и "Правый сектор" во Львове сорвали проведение съезда партии "Успешная страна", лидером которой является бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.
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"Предыдущим местом организации шабаша сепаратистов был отель "Джем", но, узнав о прибытии туда националистов, бывшие "регионалы" испугались и не пришли, решив провести свой "съезд" в другом месте. Тем не менее, нам удалось узнать о сборе сепаратистов в кафе "Премьера Львовская" и наведаться к ним. Испуганные приспешники Клименко при встрече с активистами решили просто уйти", — говорится в сообщении Нацкорпуса на странице в Facebook.
По словам националистов, председатель "Успешной Украины" во Львовской области Галина Чайка "вообще не появилась на организованном ею же съезде, поспешно покинув центр города".
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О каких-либо инцидентах или силовых сценариях во время акции Нацкорпуса и "Правого сектора" не сообщается. Отметим, что на фото, обнародованных активстами, присутствуют несовершеннолетние граждане.
Напомним, ранее активисты "Национального корпуса" разгромили игровые автоматы и лотерейные киоски в Киеве.
Также сообщалось о срыве съезда партии "Успешная страна" бойцами батальона "Айдар".