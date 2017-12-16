Суд арестовал соратника Медведчука, задержанного в Луганской области

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Киевский районный суд избрал меру пресечения бывшему депутату Харьковского городского совета, главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор — выбор народа" Андрею Лесику в виде содержания под стражей до 6 февраля без права внесения залога, сообщает интернет-издание "Медиапорт".

Накануне стало известно, что Лесика задержали в Луганской области. Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности, будучи депутатом Харьковского горсовета, Лесик призывал к изменению территориальных границ Украины. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтоб не давать передвигаться по городу военным и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

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Напомним, 17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против". Вечером в тот же день Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой представителем Киева на переговорах по урегулированию в Донбассе Виктором Медведчуком.