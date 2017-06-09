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    Общество

    Под Киевом выгрузили 60 тонн львовского мусора

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    Невыносимый мусор Львова (366)

    (обновлено: )45870
    Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к незаконной перевозке мусора. По данному факту открыто уголовное производство.
    Львовский мусор в Житомирской области
    ГУ Национальной полиции в Житомирской области

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Киевской области в поле вблизи автодороги "Борисполь — Барышевка" неизвестные незаконно выгрузили львовский мусор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

    Главное управление Национальной полиции в Киевской области
    Львовский мусор в Киевской области

    "На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и выявила более 60 тонн мусора. При проведении осмотра места происшествия была найдена документация с разных заведений г. Львова", — говорится в сообщении.

    Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к незаконной перевозке мусора.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее пресс-служба Львовской областной прокуратуры, правоохранительные органы Львовской области разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы вывоза мусора из Львова.

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