Прокуратура выявила организаторов незаконного вывоза мусора из Львова

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Львовской области разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы вывоза мусора из Львова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (завладение должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами городского бюджета, которые предназначены для компенсации дополнительных затрат на перевозку твердых бытовых отходов), ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Установлено, что уполномоченные на вывоз мусора перевозчики оказывали услуги по захоронению отходов на предприятиях, созданных в конце 2016 года в Днепре.

Согласно сообщению прокуратуры, указанные предприятия не имеют полигонов твердых бытовых отходов, транспортных средств, необходимых для захоронения отходов, не владеют недвижимостью и не имеют наемных работников. Учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые не знали об их существовании, а также лица, которые за участие в их регистрации получали денежные средства.

"После трагедии на Грибовицкой свалке по настоящее время перевозчики твердых бытовых отходов подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и последующем захоронении отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова. Вместе с тем, таких услуг фиктивные предприятия не предоставляли, а перевозчики незаконно осуществляли сброс твердых бытовых отходов в неотведенных для этого местах на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

Пресс-служба прокуратуры также отмечает, что 30 мая правоохранители провели 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, по итогам которых выявлены лица, причастные к деятельности фиктивных предприятий, изъяли значительный объем документации, печати фиктивных предприятий, переписку лиц, которые их создали.

Смотрите также: Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.