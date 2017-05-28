Во Львове мусором завалены 25% площадок

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на утро воскресенья, 28 мая, во Львове остался невывезенным мусор с 310 контейнерных площадок жилого фонда. По информации управления жилищного хозяйства Львовского городского совета, это 25% от общего количества, сообщает пресс-служба горсовета.

"В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском – с 91, в Франковском – с 93, в Шевченковском – со 105, в Лычаковском – с 9. Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района", — говорится в сообщении. В целом во Львове насчитывается 1237 мусорных площадок жилого фонда.

Ранее специалисты французской компания "Эджис" предложили львовянам построить мусороперерабатывающий завод в пределах областного центра. По мнению ее экспертов, больше всего для этого подходит территория ТЭЦ-2, этот участок рекомендован ввиду доступности и наличия инфраструктуры.