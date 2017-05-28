наверх
28.05.201718:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Во Львове мусором завалены 25% площадок

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (290)

    (обновлено: )13650
    Как сообщается, в Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском – с 91, в Франковском – с 93, в Шевченковском – со 105, в Лычаковском – с 9. Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района.
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на утро воскресенья, 28 мая, во Львове остался невывезенным мусор с 310 контейнерных площадок жилого фонда. По информации управления жилищного хозяйства Львовского городского совета, это 25% от общего количества, сообщает пресс-служба горсовета.

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

    "В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском – с 91, в Франковском – с 93, в Шевченковском – со 105, в Лычаковском – с 9. Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района", — говорится в сообщении. В целом во Львове насчитывается 1237 мусорных площадок жилого фонда.

    Ранее специалисты французской компания "Эджис" предложили львовянам построить мусороперерабатывающий завод в пределах областного центра. По мнению ее экспертов, больше всего для этого подходит территория ТЭЦ-2, этот участок рекомендован ввиду доступности и наличия инфраструктуры. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    В Днепре компания молодых людей устроила драку со стрельбой
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги