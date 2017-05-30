наверх
30.05.201709:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Полтавской области загорелся еще один мусорный полигон

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (292)

    (обновлено: )13410
    Как сообщила спикер ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, спасатели утром во вторник приступили к тушению пожара на площади 2 гектара в Лубнах. Подробности выясняются.
    Пожар на мусорной свалке. Архивное фото
    ГУ ГСЧС Полтавской области

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Пожар возник на мусорной свалке площадью 2 гектара в Лубнах Полтавской области, сообщила спикер ГУ ГСЧС в регионе Светлана Рыбалко.

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

    "Сегодня в 3:30 нам сообщили о пожаре на городской свалке в г. Лубны, поэтому наши бойцы утром приступили к тушению пожара на площади 2 гектара. Там работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава, привлечены бульдозеры местного коммунального предприятия", — цитирует Рыбалко "112 Украина".

    Ранее сообщалось о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка.

    Напомним, год назад на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Смотрите также: Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел мужчины в Киеве
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Поросенок. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе