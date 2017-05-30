В Полтавской области загорелся еще один мусорный полигон

ГУ ГСЧС Полтавской области

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Пожар возник на мусорной свалке площадью 2 гектара в Лубнах Полтавской области, сообщила спикер ГУ ГСЧС в регионе Светлана Рыбалко.

"Сегодня в 3:30 нам сообщили о пожаре на городской свалке в г. Лубны, поэтому наши бойцы утром приступили к тушению пожара на площади 2 гектара. Там работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава, привлечены бульдозеры местного коммунального предприятия", — цитирует Рыбалко "112 Украина".

Ранее сообщалось о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка.

Напомним, год назад на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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