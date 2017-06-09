наверх
10.03.201801:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украину в пятницу накроют дожди и град

    (обновлено: )61520
    В Киеве и Львове в пятницу без осадков. В Днепре днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 5-10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
    Люди под зонтиком на эскалаторе. Архивное фото
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине в восточных, местами в южных, ночью и в большинстве центральных и Сумской областях кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

    Июньский снегопад в Петербурге
    @andrei.ilichev
    Нежаркое лето. Июньский снегопад в Санкт-Петербурге

    Ветер северный 5-10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

    Температура ночью 11-16°, на западе страны 7-12°; днем 21-26°, местами в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму до 30°.

    В столице без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

    Во Львове без осадков. Температура ночью 8..10°, днем 23..25°.

    В Днепре днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 15..17°, днем 25..27°.

    В Одессе пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 14..15°, днем 21..23°.

    Читайте также: Отмена госрегулирования цен на продукты питания: опрос экспертов

    В конце мая на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. Также на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине