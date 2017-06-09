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    Отмена госрегулирования цен на продукты питания: опрос экспертов

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    Государственное регулирование цен на ряд продуктов питания было введено более 20 лет назад, а в 2016 году провели эксперимент — на несколько месяцев временно отказались от госрегулирования цен.
    Продукты питания в супермаркете. Архивное фото
    Архивное фото

    РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины с 1 июля отменил госрегулирование цен на продукты питания. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.

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    Решение украинских властей об отмене государственного регулирования цен на продукты питания не повлияет на их стоимость, заявил экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    "Это давно надо было сделать. Государственное регулирование уже лет десять как не работало в этой сфере. Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — сказал Охрименко.

    Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что отмена в Украине государственного регулирования цен на продукты питания приведет к их удорожанию, что ударит по социально-незащищенным слоям населения.

    "Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которых регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — заявил Плотников.

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    Руководство страны ввело государственное регулирование цен на ряд продуктов питания более 20 лет назад, а в прошлом году провело эксперимент — на несколько месяцев временно отказались от госрегулирования цен. Этот эксперимент, по данным властей, оказался оправданным, и они выразили намерение отказаться от госрегулирования на постоянной основе.

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