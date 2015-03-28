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    Общество

    Около 1,5 тыс человек собрались на вече в центре Днепропетровска

    Тема:

    Вече в Днепропетровске за Коломойского (16)

    (обновлено: )113322
    На площади собрались около 1,5 тысячи человек, люди держат флаги, среди них украинский флаг и "Правого сектора". За сценой находится много бойцов из зоны спецоперации, а само вече усиленно охраняет милиция.
    Народное вече в Днепропетровске
    Facebook Бориса Трейгермана

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Вече за единство Украины проходит в субботу в центре Днепропетровска, передает корреспондент РИА Новости.

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    На площади собрались около 1,5 тысячи человек, люди держат флаги, среди них украинский флаг и "Правого сектора". За сценой находится много бойцов из зоны спецоперации, а само вече усиленно охраняет милиция.

    Из политиков на вече еще никто не выступал, хотя ожидаются местные бывшие и новые власти. Сейчас там идет концерт.

    В среду президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации. Новым главой области стал уже бывший запорожский губернатор Валентин Резниченко. Порошенко накануне выразил уверенность, что дестабилизации ситуации в Днепропетровской области после отставки Коломойского не произойдет.

    Местные власти анонсировали на субботу вече, они заверяли, что никаких призывов к федерализации не планируется. Служба безопасности Украины накануне заявила, что предотвратила теракт в Днепропетровске, который был запланировал на субботнее вече.

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