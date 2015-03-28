В Днепропетровске стартовала акция "Днепр за Украину!"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 28 марта, в Днепропетровске местные жители собрались на акцию под названием "Днепр за Украину!". Мероприятие началось в 17.00 с концерта. Ранее сообщалось, что в концерте примет участие Руслана.

Как сообщают организаторы мероприятия, экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года.

Изначально т.н. "народное вече" в Днепропетровске планировалось на среду, но потом, после отставки Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА, было принято решение перенести его на субботу.

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В среду Порошенко подписал указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации.

Отношения между Коломойским и властями Украины обострились после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому. Однако в прошлый четверг государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", сняло с Лазорко полномочия председателя правления. После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики.