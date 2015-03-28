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    Общество

    В Днепропетровске стартовала акция "Днепр за Украину!"

    Тема:

    Вече в Днепропетровске за Коломойского (16)

    (обновлено: )162813
    Как сообщают организаторы мероприятия, экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года.
    Концерт в Днепропетровске
    Facebook Бориса Трейгермана

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 28 марта, в Днепропетровске местные жители собрались на акцию под названием "Днепр за Украину!". Мероприятие началось в 17.00 с концерта. Ранее сообщалось, что в концерте примет участие Руслана.

    Во время визита Петра Порошенко в Днепропетровск
    Глеб Добарин
    Днепропетровск - зарождение новой силы. Вече, накануне

    Как сообщают организаторы мероприятия, экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года. 

    Изначально т.н. "народное вече" в Днепропетровске планировалось на среду, но потом, после отставки Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА, было принято решение перенести его на субботу.

    Смотрите также: Акция "Днепр за Украину!" в Днепропетровске (прямая трансляция)

    В среду Порошенко подписал указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации.

    Отношения между Коломойским и властями Украины обострились после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому. Однако в прошлый четверг государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", сняло с Лазорко полномочия председателя правления. После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики.

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