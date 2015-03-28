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    Общество

    "Народное вече" пройдет сегодня в Днепропетровске

    Тема:

    Отставка Коломойского. Что дальше. (255)

    (обновлено: )1058459
    Изначально т.н. "народное вече" в Днепропетровске планировалось на среду как реакция на отставку Коломойского, однако потом было принято решение перенести его на субботу.
    Вече в Днепропетровске
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    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В субботу в Днепропетровске на площади Героев Майдана состоится общественная акция "Днепр за Украину!".  Начало "народного вече" в 17.00.

    Петр Порошенко и Игорь Коломойский во время посещения КБ Южное в Днепропетровске. Архивное фото
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    Как сообщают организаторы мероприятия, экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года. Также в рамках акции состоится концерт. В частности, свое участие подтвердила певица Руслана.

    Изначально т.н. "народное вече" в Днепропетровске планировалось на среду, но потом, после отставки Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА, было принято решение перенести его на субботу.

    "Пришло время созывать в Днепропетровске народное вече против перерождения этого демократического режима на авторитарный. Сегодня понедельник. Позвольте назначить время — в среду в 18 часов на центральной площади мы проведем новое народное вече", — заявлял ранее народный депутат, ранее входивший во фракцию БПП, Андрей Денисенко.

    Однако вскоре его коллега по "днепропетровской команде", внефракционный народный депутат Борис Филатов озвучил другую дату проведения мероприятия.

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    "На самом деле, Андрея Денисенко никто не уполномочивал собирать народное вече… Это была его личная инициатива, более того, почему он созвал на среду на 18:00, мне неведомо. Вече состоится, но оно состоится не завтра, а в субботу. И в действительности эту инициативу поддержали общественные организации, общественные активисты, и, как бы, областная государственная администрация… не имеет никакого отношения к этому вече", — отметил Филатов.

    Дніпро за Україну 28.03 17:00

    Загружено: 27.03.2015 в 13:33

    В пятницу СБУ сообщила о задержание диверсанта, готовившего теракт во время субботней акции в Днепропетровске.

    В среду президент Петр Порошенко отправил в отставку Игоря Коломойского с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. За Коломойским в отставку ушли и его заместители. И.о. губернатора назначен Василий Резниченко.

    Отношения между Коломойским и властями Украины обострились после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому.

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    Однако государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", отстранило Лазорко от полномочий председателя правления. После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики.

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