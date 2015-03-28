СБУ задержала мужчину, который готовил теракт на вече в Днепропетровске

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала 34-летнего жителя Павлограда (Днепропетровская область), который готовил теракт в Днепропетровске во время запланированного на субботу народного вече, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что указание совершить это преступление и деньги для приобретения средств поражения 34-летний житель Павлограда получил от представителей т.н. террористической организации ДНР", — сказано в сообщении на официальном сайте СБУ.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты ручной гранатомет "РПГ-22", две боевые гранаты "РГД-5" с запалами, 90 патронов калибра 5,45 мм, 4 патрона калибра 23 мм, средства видеонаблюдения. "В компьютере и мобильном телефоне злоумышленника обнаружены материалы, подтверждающие его противоправную деятельность", — заявили в СБУ, не уточнив, о каких материалах идет речь.

По словам задержанного, представители ДНР завербовали его в июля 2014 года через социальные сети. Он собирал и передавал ополченцам данные о подразделениях Вооруженных сил Украины, пытался через сообщества в соцсетях найти соратников для формирования т.н. "партизанских отрядов" для совершения диверсий. На днях он получил от кураторов указание изучить место проведения вече в Днепропетровске и организовать теракт.

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В СБУ сообщили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Народное вече, организованное командой экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, состоится в Днепропетровске на площади Героев Майдана в субботу. Начало мероприятия – 17.00.