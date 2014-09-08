ОБСЕ увеличит число наблюдателей за перемирием в Украине на 500 человек

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украина планирует принять около 500 наблюдателей ОБСЕ, которые прибудут для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня между властями и ополченцами, сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

"В ближайшее время ожидается увеличение миссии ОБСЕ по контролю режима прекращения огня на 500 наблюдателей", — сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь пресс-служба вице-премьера Украины Владимира Гройсмана со ссылкой на председателя наблюдательной миссии в Украине Ертугруля Апакана сообщила, что отслеживанием режима прекращения огня на востоке Украины сейчас занимаются 60 представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.