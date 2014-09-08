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    ОБСЕ зафиксировала ряд перестрелок на востоке Украины - доклад

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд перестрелок в различных района Донбасса в субботу и воскресенье, говорится в опубликованных в понедельник докладах организации.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд перестрелок в различных района Донбасса в субботу и воскресенье, говорится в опубликованных в понедельник докладах организации.

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    По данным ОБСЕ, в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Донецка была зафиксирована перестрелка. По словам местного жителя, обстрел начался в 08.10 в воскресенье.

    "Представители СММ (специальной мониторинговой миссии ОБСЕ) услышали выстрелы из миномета со стороны аэропорта", — говорится в докладе. Авторы доклада заявляют, что представители "ДНР" из соображений безопасности не допустили наблюдателей на место перестрелки, но сотрудники миссии увидели дым от снарядов, который поднимался в 800 метрах от аэропорта. По данным ОБСЕ, в результате обстрела никто не пострадал.

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    Кроме того, миссия ОБСЕ сообщает о перестрелке между ополченцами и украинскими силовиками в поселке Счастье (пригород Луганска) в воскресенье. В результате солдат украинской армии получил ранение в грудь, а один из ополченцев погиб.

    Во втором докладе ОБСЕ сообщает о звуках артиллерийского огня на востоке Мариуполя в субботу вечером. "СММ не удалось определить, откуда производился обстрел", — говорится в докладе. В третьем докладе организации также сообщается о перестрелках в Донецке, Счастье и Мариуполе в субботу.

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