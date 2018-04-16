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    В России начали блокировку Telegram

    (обновлено: )118
    В Роскомнадзор поступило решение суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам сети интернет Telegram Messenger.
    Мессенджер Telegram
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
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    "В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении.

    В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.

    Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

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