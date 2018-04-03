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    Укладка первой нитки "Турецкого потока" близка к завершению - "Газпром"

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    Глава "Газпрома" Алексей Миллер отчитался, что при укладке "Турецкого потока" "все идет по плану". Проложено более половины морской части газопровода, который рассчитан на поставки газа в Турцию и юго-восточную Европу.
    Работы, идущие в рамках прокладки газопровода Турецкий поток по дну Черного моря. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершится в первой декаде мая, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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    "Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остаётся построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идёт по плану", — сказал Миллер журналистам.

    Справка

    "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

    Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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    Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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