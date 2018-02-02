Севастопольский завод Порошенко перешел в собственность РФ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Ранее завод принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году.

"В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", — говорится в распоряжении правительства РФ.

Поясняется, что предприятие является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ РФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в кабинете.

Ранее бывший исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко заявил, что администрация "Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе" в 2014 году помешала выводу из Крыма украинских боевых кораблей. На тот момент владельцем предприятия был Петр Порошенко.