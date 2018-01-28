наверх
29.01.201800:22
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    МВД России аннулирует штампы о браке в паспортах гей-пары

    (обновлено: )10120
    Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что многофункциональный центр услуг в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года.
    Символика ЛГБТ
    REUTERS Bruno Domingos

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о признании недействительными штампов в паспортах однополой пары должен решить суд, в данном случае имеет место юридический казус, а вовсе не административное правонарушение или дисциплинарный проступок сотрудника МФЦ, проставившей эти штампы, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ксенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты

    Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

    Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в пятницу, что МВД аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших штамп о браке, а сотрудница МФЦ, сделавшая это, будет уволена. Позже в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что мужчины стали фигурантами административных дел об умышленной порче документа.

    "В данном случае налицо юридический казус, а вовсе не административное правонарушение и, тем более, не дисциплинарный проступок со стороны сотрудника многофункционального центра", — заявил Федотов.

    Как считает глава СПЧ, для увольнения сотрудника МФЦ нет совершенно никаких оснований, потому что она действовала в соответствии с инструкцией, и обвинять граждан в том, что они испортили документы, тоже нет ни малейших оснований, добавил он.

    "Все должно быть сделано исключительно по закону. Прокуратура в данном случае должна была бы обратиться в суд с заявлением о признании данного юридического действия недействительным", — пояснил правозащитник, отметив, что для этого есть основания.

    В частности, российский Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, напомнил собеседник агентства.

    "Следовательно, брак, заключённый за рубежом, будет действителен на территории Российской Федерации, если это брак между мужчиной и женщиной, иначе это не брак. В данном случае сотрудник МФЦ вполне мог не быть тонким специалистом в области семейного права, а суд, вполне очевидно, мог бы разобраться и поставить все на свое место", — подчеркнул Федотов.

    Напомним, ранее в элитной Военной академии США в Вест-Пойнте первая гей-пара военных заключила брак.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Последствия непогды
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ