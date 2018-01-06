Ученые в РФ установят предрасположенность к раку, изучая гены пациентов

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Передовую лабораторию генетического анализа, где ученые будут делать сложную молекулярную диагностику и устанавливать генетическую предрасположенность человека к заболеваниям, откроют во Владивостоке в первой половине 2018 года, рассказал РИА Новости заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

"Мы делаем самую передовую лабораторию, специалисты которой будут заниматься сложной генетической и другой молекулярной диагностикой, которую пока мало где делают в стране. Хотелось бы не только лечить больных, но и заниматься предиктивной медициной, предотвращать заболевания. И в этом отношении, думаю, уже в ближайшие несколько лет в нашей стране, как и во всем мире, подавляющее большинство людей будет знать про свою генетику почти все", — говорит ученый.

По его словам, вскоре для каждого человека будет известен его геном – набор генов. Будут проанализированы мутации, особенности генома. Если у человека есть возможные генетические нарушения, он сможет провести дополнительную диагностику, не дожидаясь заболевания.

"Как, например, у Анджелины Джоли, когда она, зная про свои генетические особенности, была вынуждена удалить молочные железы и яичники, так как ее генотип увеличивает шанс на развитие отдельных форм рака. Конечно, не надо призывать никого все удалять, часто требуется просто более внимательное отношение к тем или иным органам пациента, если знать, что есть мутации, которые приведут к раку или другим заболеваниям", — отметил собеседник.

Также Кумейко добавил, что сейчас в разработке совместный со специалистом из Нидерландов проект по использованию высокоэффективных средств генетической диагностики. Ученые будут анализировать геном и выявлять различные особенности обмена веществ, чтобы рекомендовать людям правильно построить образ жизни. Например, в области питания.

"В структуре Центра геномной и регенеративной медицины, который мы пригласили возглавить ученого из Великобритании и нашего соотечественника Александра Каганского, пытаемся запустить лабораторию медицинской генетики, ДНК-диагностики. Она у нас уже построена и оснащена. Сейчас мы занимаемся разработкой технологических карт для всех видов процедур и в начале 2018 года стартуем с высокоэффективным генетическим анализом, который будем делать не только для больных раком и других пациентов, а для здоровых людей, которые хотят внимательно относиться к своему здоровью. Думаю, что лабораторию откроем в первом полугодии 2018 года", — отметил Кумейко.

Ранее сообщалось, что британские исследователи считают, что причиной смерти русского писателя Антона Чехова могло стать кровоизлияние в мозг.