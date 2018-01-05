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    Как запах мужчин влияет на женщин. Ученые раскрыли секрет

    (обновлено: )287
    По мнению канадских ученых, запах партнера снижает у женщин уровень гормона кортизола, который отвечает за стресс.
    Молодые люди во время прогулки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Запах партнера может снижать уровень стресса у женщин, к такому выводу пришли психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде. Их работу публикует MedXpress, сообщает РИА Новости.

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    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк
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    В исследовании приняли участие 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую надо было носить 24 часа. Им запретили пользоваться дезодорантом и бытовой химией с запахом, а также обязали отказаться от курения и ароматной еды. По прошествии суток рубашки были заморожены ради лучшего сохранения запаха.

    Женщин, принимавших участие в эксперименте, попросили понюхать футболки, которые носили либо незнакомцы, либо мужчины, с которыми они состоят в отношениях.

    После этого представительницы слабого пола прошли стресс-тест, который включал симуляцию собеседования для приема на работу и математические задачи. Кроме того, женщины ответили вопросы о своем настроении и сдали анализ слюны для измерения уровня кортизола (гормон стресса).

    В ходе анализа полученных данных ученые обнаружили, что испытуемые, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, у них был зафиксирован более низкий уровень кортизола. В то же время те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс.

    Авторы предполагают, что на подобные закономерности влияют эволюционные факторы. "С юного возраста люди опасаются незнакомцев, особенно мужского пола. Вероятно, запах чужих мужчин провоцируют реакцию организма "бей или беги", что повышает уровень кортизола. Это может происходить неосознанно", — говорит один из авторов исследования Марлиз Хофер.

    Ранее ученые сообщили, что нетрадиционные формы секса стали в несколько раз более популярными среди молодежи и подростков.

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