В России в жутком ДТП погибли 10 человек, из них 4 детей

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. На трассе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщил источник в экстренных службах региона, жертвами ДТП стали десять человек, среди них четверо детей.

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Авария произошла на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань". Сообщается, что столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster.

В региональном управлении МЧС информацию о ДТП подтвердили, но не уточнили число погибших. Отмечается, что на месте работают подразделения учреждения "Центроспас" и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову.