наверх
03.01.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России в жутком ДТП погибли 10 человек, из них 4 детей

    (обновлено: )284
    По информации источника в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа РФ, авария произошла на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань".
    Сотрудники подразделения МЧС РФ
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. На трассе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщил источник в экстренных службах региона, жертвами ДТП стали десять человек, среди них четверо детей.

    Смотрите также: Цепное ДТП. Появилось видео аварии с участием 20 авто в США

    Авария произошла на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань". Сообщается, что столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster.

    В региональном управлении МЧС информацию о ДТП подтвердили, но не уточнили число погибших. Отмечается, что на месте работают подразделения учреждения "Центроспас" и сотрудники полиции.

    Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Вадим Карасев
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов