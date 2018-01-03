Масштабная авария в центре Львова: столкнулись три авто

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Во Львове вечером 2 января на ул. Городецкая столкнулись три автомобиля — "ВАЗ-2109", Volkswagen Golf и BMW X5.

В результате столкновения двух водителей зажало внутри изувеченных машин. На помощь им прибыли спасатели.

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"С слов свидетелей Гольф RZ8932M ударил ВАЗ и его выбросило на встречную где произошло дальнейшее столкновение с Х5, водителей гольфа и вазу забрала скорая", — сообщил на своей странице в Facebook работник Львовского управления Национальной полиции Игорь Зинкевич.

Фото Facebook Игоря Зинкевича Авария в центре Львова

Напомним, что ранее на центральной площади Червонограда (Львовская область) произошла резонансное происшествие: BMW на еврономерах заехало под городскую новогоднюю елку во время гуляний.

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