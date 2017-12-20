В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Федеральная налоговая служба России получила информацию о массовом техническом сбое в работе контрольно-кассовой техники четырех производителей и разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Ведомство разослало в свои региональные управления письмо за подписью замглавы службы Даниила Егорова "в связи с информацией о массовом техническом сбое в период с 01.00 20 декабря 2017 года в работе контрольно-кассовой техники производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель", в котором сообщает, что "в таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкогольной продукции".

В среду стало известно, что часть магазинов одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" закрыта из-за сбоя в кассовом оборудовании. По данным компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, с проблемами в работе касс столкнулись также заправки "Лукойл", "Газпром нефть", сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS. "Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", — сообщили РИА Новости в Group-IB.

"Пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники в связи с отсутствием вины", — разъясняет ФНС. Согласно документу, в этом случае они не несут ответственности. При этом "после восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по контрольно-кассовой технике выручки", — отмечает ведомство.

Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А лица, которые ранее не должны были применять ККТ, должны будут перейти на новые кассы с 1 июля 2018 года.

Напомним, с мая в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров, содержащее перечень групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО).