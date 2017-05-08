Нововведение в ритейле: технику обязали продавать через кассовые аппараты

постановлении Кабмина от 16 марта 2017 №231, опубликованном на сайте ведомства.
В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки, а также электронные книги и внешние жесткие диски.
Ранее сообщалось, что компании Узбекистана заключили контракты на поставку своей продукции, в частности, техники, в Украину стоимостью 47,4 миллиона долларов.
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