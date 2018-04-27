наверх
27.04.201811:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Восстановленный на посту главы ГСЧС вернулся на работу

    (обновлено: )180
    Сергей Бочковский заявил журналистам, что все обвинения в его адрес являются "враньем". Он заявил о намерении исполнять свои обязанности. Его адвокат заявил, что дальше правовую коллизию с двумя руководителями ведомства должен решать Кабмин.
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Экс-руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский пришел в пятницу в свое ведомство после того, как суд восстановил его в должности, передает телеканал "112 Украина".

    Накануне Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы ГСЧС.

    "Бочковский пришел на работу, пока его не пустили", — сообщается в эфире телеканала.

    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН
    Поймали-посчитали-отпустили. Топ крупнейших взяток Украины

    Находясь в здании ГСЧС, Бочковский заявил журналистам, что все обвинения в его адрес являются "враньем". "У меня ничего не нашли, нет доказательной базы — ноль", — сказал он.

    Читайте также: Хроника 26 апреля: годовщина Чернобыля, нападения С14, встреча лидеров двух Корей

    Согласно сообщению, бывший чиновник пришел, чтобы теперь исполнять свои обязанности. Вместе с тем его адвокат заявил, что дальше правовую коллизию с двумя руководителями ведомства должен решать Кабмин.

    В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой ведомства был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет его по сегодняшний день. В настоящее время он находится в командировке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата