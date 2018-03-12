Депутат БПП задекларировал биткоинов на 2 млрд грн

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов задекларировал 13 128 биткоинов на общую сумму 2,1 млрд гривен за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские новости".

В 2012 году Голубов приобрел 4 376 биткоинов за 402 тыс гривен и их стоимость на данный момент составляет 1,7 млрд гривен.

В 2017 году депутат купил еще 8 752 биткоина, которые на данный момент стоят 325,6 млн гривен. За прошлый год Голубов получил 246 тыс гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "Киев".

Также он задекларировал 218,2 тыс долларов наличных средств.

Супруга депутата доходов не задекларировала, зато имеет 280 тыс долларов и 620 тыс гривен наличными.

Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк Фонтанов" (обе компании находятся в Одесской области).

В ее собственности находится половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м.

Транспортных средств семейство Голубовых не имеет.

Ранее сообщалось, что биткоин провалился ниже $9 тыс.