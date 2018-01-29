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    Кабмин начал формирование "Плана Маршалла" для Украины без представителей АП

    (обновлено: )29004
    Первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив возглавил рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины".
    Министры нового Кабмина на часе вопросов в Раде
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины" — так называемого "плана Маршалла".

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    Новый "план Маршалла" для Украины - инвестиции в черную дыру

    Рабочую группу, в состав которой вошли 45 человек, возглавил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

    Приказ от 19 января за его подписью оказался в распоряжении "Европейской правды".

    Членами межведомственной рабочей группы также стали заместители министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и Михаил Титарчук, директор департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич.

    Издание отмечает отсутствие в составе группы представителей правительственного Офиса по вопросам европейской интеграции и Администрации президента Украины. В то же время в группе присутствуют несколько народных депутатов.

    Напомним, что 6 ноября 2017 года в литовском Сейме был презентован "План Маршалла", в рамках которого Украина должна получить поддержку со стороны Евросоюза.

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