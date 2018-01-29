Кабмин начал формирование "Плана Маршалла" для Украины без представителей АП

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины" — так называемого "плана Маршалла".

Рабочую группу, в состав которой вошли 45 человек, возглавил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Приказ от 19 января за его подписью оказался в распоряжении "Европейской правды".

Членами межведомственной рабочей группы также стали заместители министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и Михаил Титарчук, директор департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич.

Издание отмечает отсутствие в составе группы представителей правительственного Офиса по вопросам европейской интеграции и Администрации президента Украины. В то же время в группе присутствуют несколько народных депутатов.

Напомним, что 6 ноября 2017 года в литовском Сейме был презентован "План Маршалла", в рамках которого Украина должна получить поддержку со стороны Евросоюза.