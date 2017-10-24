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    "План Маршалла": Украина готовит свои предложения - Кубив

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    Как заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив, инициатива сейчас проходит широкое обсуждение среди всех заинтересованных сторон.
    Степан Кубив. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Украинская сторона нарабатывает свои предложения по "плану Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС, заявил во вторник первый вице-премьер, глава Минэкономразвития страны Степан Кубив.

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    "Эта инициатива сейчас проходит широкое обсуждение среди всех заинтересованных сторон. В данный момент Минэкономразвития при участии других министерств и ведомств, активной позиции народных депутатов и администрации президента нарабатывает свои предложения относительно имплементации этой литовской инициативы", — сказал Кубив в ходе заседания Совета регионального развития под председательством президента Петра Порошенко.

    РИА Новости Украина
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    План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.

    Ранее Порошенко сообщал, что в ходе саммита Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.

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