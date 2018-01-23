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    Порошенко сообщил генсеку НАТО о ситуации в Донбассе

    (обновлено: )34504
    В ходе телефонного разговора президент Петр Порошенко проинформировал Генерального секретаря о ситуации в Донбассе и продолжающиеся нарушения огня.
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    "Глава государства проинформировал Генерального секретаря о ситуации в Донбассе и продолжающиеся нарушения огня со стороны российских оккупационных войск. Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности",  — сообщает пресс-служба Порошенко.

    president.gov.ua
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

    Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина — НАТО.

    Ранее президент Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО и продолжает реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.

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