Порошенко сообщил генсеку НАТО о ситуации в Донбассе

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Глава государства проинформировал Генерального секретаря о ситуации в Донбассе и продолжающиеся нарушения огня со стороны российских оккупационных войск. Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности", — сообщает пресс-служба Порошенко.

president.gov.ua Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина — НАТО.

Ранее президент Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО и продолжает реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.