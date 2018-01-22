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    Политика

    В миссиях НАТО задействованы 40 украинских военных, участников АТО - Климкин

    (обновлено: )8102
    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что сорок украинский, прошедших АТО, которые были в Донецком аэропорту и в Дебальцево, сейчас работают в НАТОвских миссиях.
    nato.int

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Сорок украинских военнослужащих, участников антитеррористической операции, участвуют в миссиях НАТО, в частности в Косово.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
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    Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. 

    "Сорок украинский, прошедших АТО, которые были в Донецком аэропорту и в Дебальцево, сейчас работают в НАТОвских миссиях, в частности в Косово", — отметил Климкин.

    По его словам, очень важно, что сотрудничество в военных тренировках с международными партнерами в Украине — двусторонняя, и украинцы передают свой боевой опыт другим странам, сообщает Укринформ.

    Ранее президент Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО и продолжает реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.

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