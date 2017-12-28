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    Против Довгого завели новое дело - Луценко

    (обновлено: )4601
    Прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы.
    Олесь Довгий
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства относительно народного депутата Олеся Довгого незаконно, поэтому прокуратура Киева зарегистрировала против него новое производство. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    "Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК — "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает удивление и возмущение", — написал Луценко.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    По словам генпрокурора, доказательств по делу Довгого достаточно.

    "Их слышала вся страна и на их основе Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. А то 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать, кто", — подчеркнул он.

    В связи с этим генеральный прокурор сообщил об открытии нового дела против Довгого.

    "Сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст.191 Уголовного кодекса Украины) при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК — 15 лет", — добавил он.

    Ранее со ссылкой на СМИ сообщали, что уголовное производство против Довгого закрыли.

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