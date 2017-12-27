Уголовное производство против Довгого закрыли - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители закрыли уголовное производство в отношении народного депутата от группы "Воля народа", бывшего секретаря Киевсовета Олеся Довгого, пишет Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, производство закрыли 26 декабря "по недоказанности вины". Материалы переданы в столичную прокуратуру.

Депутат Рады подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.