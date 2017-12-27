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    Политика

    Уголовное производство против Довгого закрыли - СМИ

    (обновлено: )3801
    Депутат Рады подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, однако уголовное производство закрыли 26 декабря "по недоказанности вины".
    Олесь Довгий
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители закрыли уголовное производство в отношении народного депутата от группы "Воля народа", бывшего секретаря Киевсовета Олеся Довгого, пишет Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    Украинское фото
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    По данным издания, производство закрыли 26 декабря "по недоказанности вины". Материалы переданы в столичную прокуратуру.

    Депутат Рады подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

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