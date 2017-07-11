Снятие неприкосновенности с депутатов. Рада сказала три "да" и два "нет"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник рассмотрела представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение пяти народных депутатов к уголовной ответственности.

Итоги голосования:

1. Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея от фракции партии "Народный фронт". Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Евгения Дейдея

2. Верховная Рада дала согласие на лишение неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутата Олеся Довгого ("Воля Народа"), которого прокуратура подозревает в злоупотреблении служебным положением. Представление Генпрокуратуры поддержал 251 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Олеся Довгого

3. Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 177 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Андрея Лозового

4. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Максима Полякова из фракции партии "Народный фронт", которого подозревают во взяточничестве. Представление Генпрокуратуры поддержали 250 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест Полякова.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Максима Полякова

5. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности подозреваемого во взяточничестве депутата Борислава Розенблата, которого исключили из фракции "Блок Петра Порошенко". Представление Генпрокуратуры поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест депутата.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Борислава Розенблата

По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы являются только рекомендацией для депутатов.

Голосование по представлениям Генеральной прокуратуры длилось пять часов.