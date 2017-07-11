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    Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры. Прямая трансляция

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    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (73)

    (обновлено: )62631
    Во вторник, 11 июля, под зданием Верховной Рады собралось несколько сотен людей. Они призывают народных депутатов голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с нардепов.
    Штаб блокады торговли с Донбассом/Facebook

    "Коррупционеры и воры продолжают использовать мандаты народных депутатов исключительно в качестве иммунитета от закона", — говорится на странице Штаба блокады торговли с неподконтрольной территорией Донбасса в Facebook.

    Игорь Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Луценко против системы неприкосновенности. Причем здесь Безруков?

    В регламентный комитет ВРУ поступило шесть представлений о снятии депутатской неприкосновенности с нардепов Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Михаила Добкина, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата.

    Во время митинга нардеп Егор Соболев отметил, что фракция БПП намерена перенести голосование за снятие "неприкосновенности с нардепов-коррупционеров" на четверг.

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    В свою очередь Александр Аронец пишет, что "общество напоминает депутатам запах революционных шин". "Требование — снятие неприкосновенности с коррупционеров!" — написал он в соцсети.

    Александр Аронец/Facebook, 11 июля 2017

    Под зданием парламента находятся представители Всеукраинского объединения "Свобода", партии "Движение новых сил" и "Азова".

    Протестующие зажгли файеры и перекрыли улицу Грушевского рядом с Радой.

    Верховная Рада во вторник начала рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов. 

    Генеральный прокурор Луценко направил в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина. Мотивированным и обоснованным было признано лишь представление на Розенблата. В среду, 12 июля, Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

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