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    Политика

    Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея

    Тема:

    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (75)

    (обновлено: )83
    Представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Депутат от фракции Народный фронт Евгений Дейдей
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея от фракции партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка.

    Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Верховная Рада/Twitter, 11 июля 2017

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Позже регламентный комитет Рады счел это представление недостаточно обоснованным, немотивированным и не содержащим конкретных фактов.

    Верховная Рада/Twitter, 11 июля 2017

    Депутаты в Украине пользуются неприкосновенностью, правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности должны получить разрешение парламента.

    Смотрите также: Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры. Прямая трансляция

    Луценко, обосновывая представление по Дейдею, ранее заявил со ссылкой на данные прокуратуры, что семья депутата при легальных доходах в 2009–2016 годах в 1,4 миллиона гривен (54 тысячи долларов) купила активы на 6,4 миллиона гривен (246 тысяч долларов).

    В настоящее время под Радой проходит митинг с требованием лишить ряда народных депутатов неприкосновенности. Протестующие зажгли файеры. Ряд улиц возле парламента затянуло дымом. Возле здания начали устанавливать палатки.

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