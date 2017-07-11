Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея

УНИАН

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея от фракции партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка.

Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада/Twitter, 11 июля 2017

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Позже регламентный комитет Рады счел это представление недостаточно обоснованным, немотивированным и не содержащим конкретных фактов.

Верховная Рада/Twitter, 11 июля 2017

Депутаты в Украине пользуются неприкосновенностью, правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности должны получить разрешение парламента.

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Луценко, обосновывая представление по Дейдею, ранее заявил со ссылкой на данные прокуратуры, что семья депутата при легальных доходах в 2009–2016 годах в 1,4 миллиона гривен (54 тысячи долларов) купила активы на 6,4 миллиона гривен (246 тысяч долларов).

В настоящее время под Радой проходит митинг с требованием лишить ряда народных депутатов неприкосновенности. Протестующие зажгли файеры. Ряд улиц возле парламента затянуло дымом. Возле здания начали устанавливать палатки.