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    Политика

    Рада отказалась снять неприкосновенность с Лозового

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    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (84)

    (обновлено: )15301
    Верховная Рада на заседании во вторник не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
    Андрей Лозовой
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Парламент отклонил представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с представителя Радикальной партии Андрея Лозового. "За" проголосовали только 177 нардепов.

    @verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Андрея Лозового

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко попросил Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Лозового, который подозревается в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен (71 тысяча долларов). Позже регламентный комитет Рады счел это представление недостаточно обоснованным.

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