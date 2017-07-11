Рада отказалась снять неприкосновенность с Лозового

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Парламент отклонил представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с представителя Радикальной партии Андрея Лозового. "За" проголосовали только 177 нардепов.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Андрея Лозового

Ранее генпрокурор Юрий Луценко попросил Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Лозового, который подозревается в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен (71 тысяча долларов). Позже регламентный комитет Рады счел это представление недостаточно обоснованным.