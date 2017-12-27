ГПУ изменилась, теперь бы страну поменять. Соцсети о словах Луценко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Быть "там, где горячее всего" – задача не из простых. Но именно это пообещал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, объявивший накануне в интервью украинским телеканалам о желании изменить страну. "Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни. На следующий год Луценко будет там, где будет горячее всего, и там, где будет нужнее всего для людей. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну", – сказал он.

Речи генпрокурора вызвали немалый интерес в украинском сегменте соцсетей: "А как же ухожу в отставку, посорился с президентом, остаюсь до конца года?"; " Это явно заявка. Но вот на что? На премьера?"; " А сынок Авакова почему снял браслет? Насиров где? Мартыненко где? Я уже не вспоминаю регионалов!!!". " Как думаете, это ход тактический — Луценко хочет просто спрятаться от тюрьмы по удостоверению кандидата в президенты, или ход стратегический — прокурорская голова настолько затуманена успехами реформ, он уже видит себя победителем-президентом?", — интересуются в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook