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    Аналитика и комментарии

    ГПУ изменилась, теперь бы страну поменять. Соцсети о словах Луценко

    (обновлено: )25330
    ГПУ изменилась, пора страну менять – заявил Генпрокурор Юрий Луценко, пообещавший, что в следующем году он "будет там, где будет горячее всего, и там, где будет нужнее всего для людей". Как отреагировали на такие речи сами украинцы в соцсетях?
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Брифинг Юрия Луценко
    фото из открытых источников
    Луценко менять нужно, но не на кого - Кравец

    Быть "там, где горячее всего" – задача не из простых. Но именно это пообещал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, объявивший накануне в интервью украинским телеканалам о желании изменить страну. "Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни. На следующий год Луценко будет там, где будет горячее всего, и там, где будет нужнее всего для людей. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну", – сказал он.

    Речи генпрокурора вызвали немалый интерес в украинском сегменте соцсетей: "А как же ухожу в отставку, посорился с президентом, остаюсь до конца года?"; " Это явно заявка. Но вот на что? На премьера?"; " А сынок Авакова почему снял браслет? Насиров где? Мартыненко где? Я уже не вспоминаю регионалов!!!". " Как думаете, это ход тактический — Луценко хочет просто спрятаться от тюрьмы по удостоверению кандидата в президенты, или ход стратегический — прокурорская голова настолько затуманена успехами реформ, он уже видит себя победителем-президентом?", — интересуются в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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