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    Политика

    Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль

    (обновлено: )15202
    В Нацгвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор". Он сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения.
    Специализированный бронированный автомобиль Варта-Новатор
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальная гвардия Украины (НГУ) испытала новый специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор", сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

    "В Нацгвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор". Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

    facebook.com/mvs.gov.ua
    Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор"

    Как отмечается, модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче, чем предыдущий автомобиль "Варта". Кроме того, эту модель оснастили дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.

    Facebook/МВД Украины

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