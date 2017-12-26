Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальная гвардия Украины (НГУ) испытала новый специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор", сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Нацгвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор". Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

facebook.com/mvs.gov.ua Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор"

Как отмечается, модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче, чем предыдущий автомобиль "Варта". Кроме того, эту модель оснастили дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.

Facebook/МВД Украины

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