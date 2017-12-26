На акциях протеста в 2017 году пострадали 1400 полицейских и бойцов Нацгвардии

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. С начала 2017 года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1400 тполицейских и бойцов Национальной гвардии, заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции.

По его словам, в течение года в Украине состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", — заявил Князев.

Напомним, что при попытке митингующих штурмом ворваться в Октябрьский дворец в центре Киева пострадали тридцать два правоохранителя, открыты три уголовных дела.