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    На акциях протеста в 2017 году пострадали 1400 полицейских и бойцов Нацгвардии

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    По словам главы Национальной полиции, в течение года в Украине состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 миллионов человек.
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    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. С начала 2017 года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1400 тполицейских и бойцов Национальной гвардии, заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции.

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    По его словам, в течение года в Украине состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

    "К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", — заявил Князев.

    Напомним, что при попытке митингующих штурмом ворваться в Октябрьский дворец в центре Киева пострадали тридцать два правоохранителя, открыты три уголовных дела.

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