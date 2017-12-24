Суд отправил замглавы Запорожского облсовета под домашний арест

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Червонозаводской районный суд Харькова вечером в субботу назначил заместителю главы Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" Владиславу Марченко меру пресечения в виде домашнего ареста.

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"Судья (Виктор) Ежов назначил Владиславу Марченко меру пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания под стражей и непомерного залога в сумме 87 млн грн", — сообщается на странице "Самопомичи" — Харьков в Facebook.

Объединение "Самопомич" - Харьков/Facebook, 23 декабря 2017

Председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что власть не заботится о будущем и презирает общество, "защищая интересы олигархата". "Один из ярких примеров — преследование заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко".

Напомним, Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему и еще двум местным чиновникам вменяют хищение 87,3 миллиона гривен при проведении работ по строительству стадионов в Запорожье. Его задержали 21 декабря.