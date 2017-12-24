наверх
24.12.201702:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд отправил замглавы Запорожского облсовета под домашний арест

    (обновлено: )92
    Судья Виктор Ежов назначил Владиславу Марченко меру пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания под стражей и залога в сумме 87 миллионов гривен.
    Заместитель главы Запорожского облсовета Владислав Марченко, 23 декабря 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Червонозаводской районный суд Харькова вечером в субботу назначил заместителю главы Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" Владиславу Марченко меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Читайте также: На войне как на войне. Медиа-эксперты искали объективность

    "Судья (Виктор) Ежов назначил Владиславу Марченко меру пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания под стражей и непомерного залога в сумме 87 млн грн", — сообщается на странице "Самопомичи" — Харьков в Facebook.

    Объединение "Самопомич" - Харьков/Facebook, 23 декабря 2017

    Председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что власть не заботится о будущем и презирает общество, "защищая интересы олигархата". "Один из ярких примеров — преследование заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко".

    Напомним, Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему и еще двум местным чиновникам вменяют хищение 87,3 миллиона гривен при проведении работ по строительству стадионов в Запорожье. Его задержали 21 декабря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана