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    У Киева есть последний шанс вернуться к процессу обмена пленными - Грызлов

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (335)

    (обновлено: )1148170
    Представитель России в переговорном процессе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что "сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена"
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Киев срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы, которое пройдет в среду в Минске, – это последний шанс для украинской стороны вернуться к этому процессу, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

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    "Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену. Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена", — сказал он журналистам.

    Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.

    В середине ноября российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. По заявлениям Кремля, те поддержали эту идею.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.
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