У Киева есть последний шанс вернуться к процессу обмена пленными - Грызлов

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Киев срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы, которое пройдет в среду в Минске, – это последний шанс для украинской стороны вернуться к этому процессу, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену. Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена", — сказал он журналистам.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.

В середине ноября российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. По заявлениям Кремля, те поддержали эту идею.

Читайте также: Киев – ЛДНР: обмен пленными застопорился