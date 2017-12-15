Генпрокуратура: нардепы не ходят на допросы по делу Майдана

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Народные депутаты игнорируют вызовы на допросы по делу касательно расстрелов на Майдане. В связи с этим в ближайшее время прокуратура обнародует фамилии этих людей, заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"Проблематика расследования (дела о расстрелах на Майдане — ред.) — огромная. Мы расследуем свыше 3,5 тысячи преступлений. Игорь Мирошниченко (народный депутат VII созыва, депутат Киевради — ред.) длительное время не появляется (на допросы — ред.), не смотря на десятки вызовов. Потому что он народный депутат, в отношении него нельзя применить привод. Наверное, он этим пользуется. Если я это озвучил, мы все-таки его допросим. Есть еще ряд других нардепов, которые также не появляются, но, думаю, мы обнародуем эти списки. Надо на это реагировать, так не должно быть. Я вам даю обещание, если не завтра, то в понедельник мы обнародуем эти фамилии", — отметил Горбатюк.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в Киеве состоятся торжественны мероприятия, посвященные празднованию Дня Достоинства и Свободы и приуроченные к четвертой годовщине начала Революции достоинства.

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Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв.