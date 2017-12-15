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    Политика

    РФ было важно дискредитировать Украину перед саммитом ЕС - Геращенко

    Тема:

    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу (10)

    (обновлено: )1732222
    Россия причастна к дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине в преддверии саммита лидеров стран Евросоюза, убеждена первый вице-спикер Верховной Рады.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Некоторые украинские политики подыгрывают в Кремлю в его "гибридных играх" против Украины, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. 

    Города России. Москва
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    Без России, ну никуда уже. Обзор заявлений замглавы СБУ

    По ее словам, на саммите ЕС, который проходит в Брюсселе, Украине и РФ было уделено достаточно много внимания.

    "Лидеры ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против России за вооруженную агрессию на Донбассе, за невыполнение Минских соглашений. Технически решение должно быть обнародовано в начале следующей недели. Стоит поблагодарить лидеров стран ЕС за ответственную позицию в вопросе санкций. Всем доморощенным критикам хочу напомнить, что санкции четко привязаны к Минским соглашениям и их невыполнению со стороны РФ", —написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Также она выразила уверенность в том, что Россия причастна к дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.

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    "Я убеждена, что весь этот внутриполитический трэш последних недель в Украине имел серьезные внешние стимуляции и инъекции. Для РФ было крайне важно в преддверии европейской дискуссии о продлении санкций сделать все, чтобы дискредитировать Украину. Мол, это страна, которая не состоялась и не может себя защитить ни на границах, ни внутри как государство. Жаль, что есть политики и политиканы, которым не противно подыгрывать в этих грязных гибридных играх Кремлю", — заявила вице-спикер, добавив, что "очень хорошо и важно, что и в ЕС, и в США четко разделяют вопросы безопасности и суверенитета".

    Facebook Ирины Геращенко
    Комментарий Ирины Геращенко о саммите ЕС

    Накануне сообщалось, что ЕС продлил санкции против России

    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. 

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