Аваков: украинцам ежедневно выдают более 20 тыс биометрических паспортов

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба ежедневно выдает более 20 тысяч биометрических заграничных паспортов, заявил глава МВД Арсен Аваков ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

"Каждый день выдается 20,5-21 тысяча паспортов. Это абсолютные рекорды", — заявил Аваков, отметив, что спрос на биометрические паспорта с приближение ведения в действие безвиза значительно вырос и превышает ожидаемый объем в 1,5-2 раза.

Министр также анонсировал увеличение производственных мощностей печати паспортов.

"В понедельник-вторник премьер-министр проведет координационное совещание, и мы постараемся в ближайшее время вдвое увеличить мощности по печати паспортов", — сообщил он.

Аваков попросил украинцев не создавать ажиотаж, так как паспорта будут выдаваться и после введения безвиза.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

"По прогнозам работников государственной фискальной службы Украины и государственной пограничной службы Украины, с начала действия безвизового режима пассажиропоток через государственную границу будет увеличен ориентировочно на 30%", — сообщили в пресс-службе фискальной службы.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.