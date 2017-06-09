Пассажиропоток через границу Украины с безвизом резко вырастет

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится на 30% к концу года в связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом, прогнозируют в государственной фискальной службе Украины.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

"По прогнозам работников государственной фискальной службы Украины и государственной пограничной службы Украины, с начала действия безвизового режима пассажиропоток через государственную границу будет увеличен ориентировочно на 30%", — сообщили в пресс-службе фискальной службы.

Как отметили представители ведомства, увеличение ожидается к концу 2017 года. Кроме того, в службе подчеркнули, что в день начала действия безвизового режима в пунктах пропуска будет усилен режим работы, а также привлечены дополнительные сотрудники. Представители государственной пограничной службы усилят информирование населения в аэропортах относительно порядка пересечения границы в рамках безвизового режима.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.