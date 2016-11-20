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    Безсмертный: Украине нужно осторожно относиться к вопросу безвиза с ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (743)

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    Как заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный, необходимо думать прежде всего об интересах Украины.
    Роман Безсмертный. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. При нынешней ситуации в Европе Украине нужно осторожно относиться к вопросу безвизового режима с ЕС. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Имитация движения в Европу – это ответ на такую же имитацию безвизового режима со стороны Европы для украинцев… Я большой трагедии в том, что не будет этого безвизового режима, не вижу. При нынешней динамике развития событий в ЕС к этому (безвизу – Ред.) нужно относиться очень осторожно и думать прежде всего о наших интересах", – сказал Бессмертный.

    Ранее сообщалось, что политический аналитик Петр Охотин сомневается, что Украина вообще получит безвизовый режим в ноябре. "Мне кажется, 24 ноября мы безвизовый режим не получим, и перед Украиной стоят новые вызовы", — считает эксперт. 

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