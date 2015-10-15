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    ГПУ открыла дисциплинарное производство в отношении 278 крымских судей

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    Генпрокуратура Украины сообщает, что судьи вопреки требованиям украинского законодательства, "нарушая присягу судьи", после вхождения Крыма в состав РФ с марта 2014 года "начали осуществлять "правосудие" в так называемых судах республики Крым.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Украины открыла дисциплинарное делопроизводство в отношении 278 крымских судей, сообщается на сайте украинского ведомства в четверг.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщается на сайте, "вопреки присяге судьи осуществляли правосудие от имени Российской Федерации".

    Ведомство напомнило, что следователи Генпрокуратуры Украины также расследуют уголовное производство в отношении судей Крыма и Севастополя, которых подозревают в госизмене.

    На сайте сообщается, что указанные судьи вопреки требованиям украинского законодательства, "нарушая присягу судьи", после вхождения Крыма в состав РФ с марта 2014 года "начали осуществлять "правосудие" в так называемых судах республики Крым и противоправно принимать судебные решения". Сообщается, что в ноябре-декабре 2014 года они в соответствии с указами президента РФ "О назначении судей федеральных судов" перешли на службу в эти суды.

    Как напомнило ведомство, согласно УК Украины, судьям грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что как таковой, полной блокады Крыма нет, потому что Крым коммуницирует с Российской Федерацией.

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