РФ не считает юридическим вопросом требования Украины по Крыму - Песков

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Москва не считает юридическим вопросом требования Украины компенсировать ему ущерб за Крым, вопроса о компенсации нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у этого вопроса нет юридической плоскости. Этого вопроса нет на повестке дня", — подчеркнул Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать иски Украины в Европейский суд по правам человека о взыскании с РФ ущерба за присоединение Крыма.

Ранее в четверг премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что ЕСПЧ ожидает от РФ пояснений по двум жалобам Украины до 1 января следующего года. При этом, по словам Яценюка, сумма убытков, которая указана в первом иске, "составляет более 1 триллиона". О какой именно валюте идет речь, премьер не уточнил.

Ранее Яценюк заявил, что Украина намерена судиться Россией по каждому факту потери имущества в Крыму. В конце сентября депутат Верховной Рады Георгий Логвинский заявил, что ущерб Украины от присоединения Крыма к России составляет 1,2 триллиона гривен (около 57 миллиардов долларов). Он отметил, что через полгода ущерб может вырасти в два раза.

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Крым и Севастополь присоединились к РФ в марте минувшего года после проведения на полуострове референдума. Украина и ее международные партнеры не признают присоединения Крыма к РФ, в связи с чем против России введен ряд санкций.